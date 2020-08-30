فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير في هذه البلدة!

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أعلنت بلدية بخعون ـ الضنية أن فيروس كورونا بدأ بالإنتشار في البلدة، والحالات الإيجابية تزداد بشكل كبير.



وطالبت الأهالي بالتحلي بروح المسؤولية وتطبيق الإجراءات الصحية المتبعة وارتداء الكمامات بشكل دائم، والإبتعاد عن التجمعات والإبقاء على التباعد الإجتماعي.



وشددت البلدية على أن "البقاء في المنازل واجب ديني وأخلاقي واجتماعي، وأن أي استخفاف أو تساهل في الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية سيؤدي حتما إلى نتائج لا تحمد عقباها".

ودَعَت كلّ الذين خالطوا مصابين، الى حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، "فالمسؤولية تقتضي أن نتعاون جميعا لحماية بلدتنا ومنطقتنا، وتطويق إنتشار الوباء".