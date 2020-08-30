مطاردة مقنعين إثنين في بقسطا.. هذا ما حصل

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مقنّعان أفلتا من قبضة الأمن في بقسطا

طارد عناصر شرطة بلدية بقسطا شخصين مقنّعين، فجر اليوم الأحد في منطقة الشرحبيل، قبل أن يلوذا بالفرار تاركَين خلفهما دراجة نارية مسروقة إضافة إلى مسدس حربي.

وفي التفاصيل، أنّ :شخصان كانا يستقلان دراجة نارية أقدما على سرقة دراجة مماثلة تعود للمواطن (ع.ع.) في منطقة الشرحبيل، وعند الاشتباه بهما طاردتهما دورية من بلدية بقسطا، ولدى محاولة القبض عليهما ترك السارق الدراجة المسروقة ومسدساً حربياً كان في حوزته قبل أن يفرّ مع الشخص الثاني".

وقد تمّ إبلاغ القوى الأمنية التي لاحقتهما، تمهيداً لتوقيفهما.