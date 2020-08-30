شينكر في بيروت الأربعاء

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بينما ينتظر لبنان أن تحمل زيارة مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر إلى بيروت والمقررة يوم الأربعاء المقبل الرد الإسرائيلي في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية، لم توضح الخارجية الأميركية حتى اللحظة جدول لقاءات شينكر مع المسؤولين اللبنانيين.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أنه بتاريخ 2 أيلول، سيسافر شينكر إلى بيروت، وسيحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد.

ومن المقرر أن يلتقي شينكر ممثلي المجتمع المدني، ويناقش معهم الجهود المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الحالي.

وكان موضوع ترسيم الحدود البحرية مادة بحث في اجتماعات عدة عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل مع عدد من المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته بيروت الأخيرة في منتصف آب.