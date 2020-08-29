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قبل يومين من موعد الاستشارات النيابية الملزمة، التي يُفترض ان يَنتج عنها اسمٌ يكلف تشكيل الحكومة الجديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، الشريك في توقيع مرسوم التأليف، والكتل النيابية التي يُفترض ان تمنح الحكومة الثقة، التمنيات والتخيلات والاشاعات تتقدم على الوقائع والحقائق والمعلومات.



سياسي يرمي اسما من هنا، وصحيفة تتداول اسما من هناك، ومواقع الكترونية تتبنى اسما من هنالك، فيما مواقع التواصل واصحاب حساباتها يتناقلون ويروجون ويسوقون “عالعمياني”.



في كل الاحوال، الاهم من شخص رئيس الحكومة وحتى من اعضائها، ان يكون اللبنانيون على موعد مع حكومة فاعلة ومنتجة وقادرة على القيام بالمطلوب المعروف، ليس فقط لاخراج البلاد من ازمتها الراهنة، بل لتحقيق الاصلاحات الجذرية التي طالما نادى بها رئيس الجمهورية وناضل في سبيلها، من قصر بعبدا وقبله من الرابية، وقبل الاثنين خلال سنوات المنفى الطويلة والقتال الاطول من اجل لبنان.



ونشير في هذا الاطار الى ان الرئيس العماد ميشال عون يوجه في تمام الثامنة والنصف من مساءِ غدْ الاحد، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة مئوية لبنان الكبير تليها مقابلة يجريها معه الاعلامي ريكاردو كرم من وحي المناسبة، على ان يتطرق خلالها ايضا الى ملفات الساعة.



وفي غضون ذلك تتوالى التحضيرات لاستقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته الثانية للبنان خلال اقل من شهر، وسط تعويل داخلي على الدفع الدولي في سبيل مساعدة لبنان على تجاوز مرحلة قد تكون من الاكثر صعوبة في تاريخ لبنان الكبير.



وفي هذا الاطار، قرّرت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اعتماد مبادرة وطنية اصلاحية، اقتصادية وسياسية،شاملة ومتكاملة لتكون على مستوى ذكرى مئوية لبنان الكبير، على أن تتقدم بها ‏إلى رئيس الجمهورية وضيف لبنان الرئيس الفرنسي وتعلنَها لكل اللبنانيين.

وفيما اعلن حزب القوات على لسان اكثر من نائب عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، يتأرجح الموقف الاشتراكي. اما بالنسبة الى ثنائي حزب الله-حركة أمل، فالانظار شاخصة الى كلمتي السيد حسن نصرالله اليوم وغدا في ذكرى عاشوراء، والى موقف الرئيس نبيه بري الاثنين في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه.



اما تيار المستقبل وتجمع رؤساء الحكومات السابقين، فيكشفان موقفَيهِما من التسمية فجر الاثنين، على ما اَعلن اليوم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.