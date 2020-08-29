كورونا لبنان - إصابة أحد أبناء خطوط الدفاع الأول في هذه البلدة!

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عكار - أعلنت بلدية مشحا، في بيان موجه إلى أهالي البلدية، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأحد أبناء خطوط الدفاع الأول في وجه كورونا"، مشيرة إلى أنها بادرت إلى "التواصل معه ومتابعة وضعه الصحي والتأكد من إجراءات العزل والحجر المنزلي".

وذكرت أنها عممت على "الأشخاص الذين اختلطوا معه، بضرورة الخضوع لفحص PCR واعتماد الحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وطلبت "من كل مواطن من أبناء البلدة، اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتعامل مع كل شخص يلتقي به كأنه مصاب بالفيروس، وكأنه هو نفسه مصاب أيضا ويتخذ كل الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".