28 إصابة حديدة بكورونا في محافظة عكار

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دقت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، ناقوس الخطر مع الأرقام المتزايدة والمتسارعة يوما إثر يوم للمصابين بفيروس كورونا المستجد، ودعت الجميع إلى التشدد في تطبيق الاجراءات الصحية الوقائية وفق خطة الطوارئ الصحية المعلنة وقرار التعبئة لمواجهة تفشي هذا الوباء.



وأعلنت في تقريرها اليومي، تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس في المنطقة، ليبلغ اجمالي عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم 336 مصابا، منهم 193 حالة ايحابية قيد المعالجة. أما العدد الاحمالي لحالات الشفاء فبلغ 141 حالة مع تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة، إلى حالتي وفاة.



كما أعلنت أن عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة، بلغ 581 حالة.