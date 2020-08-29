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السنيورة: سنعلن إسم الرئيس المكلّف فجر الاثنين

29
AUGUST
2020
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جزم فؤاد السنيورة أن الرؤساء سيتفقون على إسم لرئاسة الحكومة، قبل الاثنين، نافياً في حديث لـ"المدن" أن يكونوا قد اتفقوا على اسم وأبلغوا الرئيس نبيه بري به.


ورفض السنيورة الكشف عن أي من الأسماء التي يتم تداولها فيما بينهم لتولي رئاسة الحكومة. وقال: "الأهم، أن يكون اسماً يتمتع بالثقة المطلوبة محلياً وخارجياً، ويتمكن من تشكيل حكومته سريعاً للبدء أيضاً بالإصلاحات بشكل سريع. والمدخل للإصلاح أصبح معروفاً. لكن، مع الأسف، التجارب مع العهد ومع حزب الله مريرة جداً، وهم يلجأون إلى استخدام كل الأساليب للتعطيل والعرقلة وعدم تحقيق أي تقدم أو أي انجاز".


وقال السنيورة: "على رئيس الجمهورية أولاً الالتزام بالدستور واحترامه، ليس في موضوع الاستشارات فقط، بل في موضوع استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية. وكذلك في إقرار آلية للتعيينات والالتزام بها، والبدء بمعالجة أزمة الكهرباء عبر خطة واضحة غير خاضعة للمصالح. حتى الآن، لا يبدو رئيس الجمهورية في هذا الوارد. وكذلك حزب الله لا يبدو في وارد التنازل. وهو يصرّ على المشاركة بالحكومة علماً بأن الضغط الدولي والعربي واضح لجهة رفض مشاركة الحزب في أي حكومة. إصرار الحزب لن يؤدي إلى حلول ولا إلى مساعدات قريبة، فقط ستكون المساعدات منحصرة بالمسألة الإغاثية والإعاشات".


وأكد أنهم سيقولون ما يريدونه، وعلى الجميع الالتزام بالشروط الدولية، وآخرها ما قاله الرئيس الفرنسي، أي تشكيل حكومة من غير الحزبيين. وهذا ما يجب أن يكون مدخلاً للتفاهم، فيكون المشاركون في الحكومة لا علاقة لهم بالعمل السياسي، ولا تتم إدارتهم عبر جهاز التحكم. وردّاً على كلام مفاده أن الأميركيين لا يمانعون من مشاركة الحزب في الحكومة أجاب السنيورة: "أنا أعتقد انهم يتصلبون في موقفهم، وعلينا الانتباه لموقفهم من التمديد لقوات اليونفيل وتعزيز قدراتها في الجنوب، والوصول إلى مواقع ممنوعة عليها".

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