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السفارة الأميركية: شينكر في بيروت الأسبوع المقبل... هذا ما سيبحثه

29
AUGUST
2020
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أعلنت السفارة الأميركية، في بيان، أن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، بدأ أمس جولة في المنطقة تستمر لغاية الرابع من أيلول المقبل، وتشمل الكويت وقطر ولبنان، مشيرة إلى أنه سيلتقي في الكويت: وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وغرفة التجارة الأميركية، ل"التباحث في وحدة الخليج والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي". وسيلتقي في قطر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وكبار المسؤولين الحكوميين ل"مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي".


أضافت: "في 2 أيلول، سيسافر مساعد وزير الخارجية إلى بيروت، حيث سيلتقي بممثلي المجتمع المدني، ويناقش الجهود الأميركية للمساعدة في أعقاب انفجار ميناء بيروت في 4 آب، ويحث القادة اللبنانيين على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة اللبنانيين في الشفافية والمساءلة وحكومة خالية من الفساد".

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