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نتائج مغلوطة لـ19 فحص كورونا في قب الياس ... ووزارة الصحة توضح

29
AUGUST
2020
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عاش أهالي بلدة قب الياس حالة من الهلع بعدما أفادت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا.ولكن أعيدت الفحوص اليوم في مختبرات خاصة لتأتي النتائج سلبية.


وأكّد رئيس بلدية قب الياس - وادي الدلم جهاد المعلم في مؤتمر صحافي أن النتائج الجديدة أتت سلبية، قائلا: "مرة جديدة تقع نتائج فحوص الكورونا الصادرة عن وزارة الصحة في المحظور والمغالطات العشوائية، وآخرها نتائج الفحوص في قب الياس".


وأضاف: "تبين أن النتائج الإيجابية التي حملت توقيع وزارة الصحة اتت اليوم وبعد اعادتها سلبية، وفق ما دلت نتائج الفحوص الصادرة عن مختبر الجامعة الأميركية وفتوش في زحلة".


واعتبر المعلم أنّه على وزير الصحة أن يقدم تفسيرا واضحا ومقنعا عن هذه النتائج المغلوطة والاعتذار بشكل رسمي لما تسببت به هذه النتائج المغلوطة من رعب عند الأهالي.


وأصدرت وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة تقريرًا حول الفحوص التي أجريت في بلدة قب الياس. وأوضحت التالي:

أولا: تم جمع عينات الوزارة بتاريخ 24 آب، ومعظمها تعود لمخالطين مع حالات إيجابية مشخصة سابقا. وتم فحصها في مختبرات مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الذي يعتمد منهجية منظمة الصحة العالمية في الفحص.

ثانيا: الفحص المعتمد هو sars2 gene bgi وهو معروف أنه specific Covid-19 الدقيق.

ثالثا: أظهرت النتائج معدل ct تراوح بين 27 إلى 40. وكان معظمها فوق 35 أي قد تكون العدوى قديمة، أو تحتاج إلى إعادة بعد 48 ساعة لتشخيص الحالة المرضية.

رابعا: في حال أجرى المصابون فحصا آخر بعد عدة ايام، قد تظهر نتائج سلبية بسبب الفاصل الزمني بين العينتين خصوصا لأولئك الذين أصبحوا في طور الشفاء.

وتمنت وزارة الصحة العامة على المواطنين التعاطي في مثل هذه الحالات (إيجابي خفيف) على أساس أن النتيجة إيجابية حتى إثبات العكس، متخذين كافة إجراءات الوقاية والحماية كمنهجية إحترازية"

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