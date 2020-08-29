رئيس بلدية يحذر من خطر انتشار كورونا في هذه البلدة

A + A -

حذر رئيس بلدية عكار العتيقة محمد خليل، أهالي البلدة "من خطر انتشار وباء كورونا في حال عدم التزام التدابير الوقائية من وضع كمامات والتباعد الاجتماعي، بخاصة في المناسبات والمقاهي".

وقال في بيان: "إن البلدية وبسبب تخوفها من ازدياد وباء كورونا في القرية، أوقفت الصلاة في المساجد، للاسف وغالبية المقاهي تعج بالشباب ومناسبات الخطوبة والزواج تعقد دون الاكتراث لخطر انتشار الوباء".

تابع: "للاسف سنضطر للاستعانة بالقوى الامنية لاقفال المقاهي المخالفة، وأطلب من الجميع تأجيل مناسباتهم في هذه الفترة"، محذرا من أن الوباء ينتشر بسرعة جنونية، وسينتقل من عائلة الى أخرى، "فارحموا كباركم واحجروا انفسكم".