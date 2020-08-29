مراسلة "الجديد" تودّع القناة: بشوفكن قريباً على منبر تاني...!

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نشرت مراسلة قناة الجديد جويل الحاج موسى عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك منشور ودّعت من خلاله القناة وكتبت الاتي:

بعد ٤ سنين و ٤ اشهر قضيتن بالجديد ولا نهار اعتبرتا مكان بعمل فيه وظيفتي وبس.

هالمطرح قضيت في وقت مع ناس اكتر من ما قضيتو مع اهلي حتى هالناس صاروا عيلتي التانية.

الجديد قدمتلي فرص كتيرة وعطيتني الحرية التامة حتى كون انا بكل تقرير وبكل تغطية وبكل موضوع بتناولو.

وبس تكون بهيك مطرح كتير صعب عليك تاخد قرار تفل منّو لأنو صار جزء منك.

صحيح ما كانت الطريق مفروشة دايما ورود وفيها صعوبات بكتير محلات وأوقات اخطار بس كنت كل مرة اتعب فيها لاقي حالي حققت شي ولو بسيط اعرف انو اللي بقدر اعملو هون مش وين ما كان فيني اعملو.

مش هينة تفل من الجديد لأنو بهالمطرح في شي غريب بيعلقك فيه... بكل مكتب بكل زاوية بكل طابق في ذكريات، منها حلوة ومنها مرقت.

بس متل ما بالجديد دايما بيقولولنا: " الجديد عيلتنا، اللي بيفوت عالجديد ما بيفل حتى لو فل"

بس هلق صار وقت بلش مشوار جديد بمطرح جديد ...

بشوفكن قريبا على منبر تاني