living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مراسلة "الجديد" تودّع القناة: بشوفكن قريباً على منبر تاني...!

29
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت مراسلة قناة الجديد جويل الحاج موسى عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك منشور ودّعت من خلاله القناة وكتبت الاتي:

بعد ٤ سنين و ٤ اشهر قضيتن بالجديد ولا نهار اعتبرتا مكان بعمل فيه وظيفتي وبس.
هالمطرح قضيت في وقت مع ناس اكتر من ما قضيتو مع اهلي حتى هالناس صاروا عيلتي التانية.

الجديد قدمتلي فرص كتيرة وعطيتني الحرية التامة حتى كون انا بكل تقرير وبكل تغطية وبكل موضوع بتناولو.
وبس تكون بهيك مطرح كتير صعب عليك تاخد قرار تفل منّو لأنو صار جزء منك.

صحيح ما كانت الطريق مفروشة دايما ورود وفيها صعوبات بكتير محلات وأوقات اخطار بس كنت كل مرة اتعب فيها لاقي حالي حققت شي ولو بسيط اعرف انو اللي بقدر اعملو هون مش وين ما كان فيني اعملو.

مش هينة تفل من الجديد لأنو بهالمطرح في شي غريب بيعلقك فيه... بكل مكتب بكل زاوية بكل طابق في ذكريات، منها حلوة ومنها مرقت.
بس متل ما بالجديد دايما بيقولولنا: " الجديد عيلتنا، اللي بيفوت عالجديد ما بيفل حتى لو فل"

بس هلق صار وقت بلش مشوار جديد بمطرح جديد ...

بشوفكن قريبا على منبر تاني 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout