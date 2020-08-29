أسرار الصحف ليوم السبت 29 آب 2020

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البناء

خفايا

تقول مصادر على صلة بتحضيرات زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت إنه مستعدّ لقبول دعوة رئيس الجمهورية لحضور لقاء جامع للقيادات اللبنانية تحت عنوان إطلاق حوار وطني حول القضايا التي تشكل ضرورات ملحّة لنهوض لبنان من الأزمات المتشابكة التي يعاني منها، وقد يكون ذلك مدخلاً لزيارة عدد من القيادات التي تقاطع رئيس الجمهورية لقصر بعبدا وكسر الجليد.

كواليس

قالت مصادر غربية على صلة بمتابعة تحضيرات مؤتمر للدول الموافقة على التطبيع مع كيان الاحتلال برعاية أميركية في دولة الإمارات إن عقداً غير متوقعة طرأت على مواقف الأطراف المفترضة أبرزها السودان والمغرب والبحرين تجعل المؤتمر عرضة للفشل ببقاء دولتين مرشحتين فقط للحضور هما الإمارات وسلطنة عُمان.

الجمهورية

أكد أكثر من سياسي طرح إسمه في جلسة خاصة أنه لن يترشح لرئاسة الحكومة طالما لم يسمه مرجع سياسي بارز.

وصف مرجع روحي دبلوماسياً بأنه يحاول المستحيل أمميا لمساعدة لبنان لكنه مذهول من لامسؤولية السلطة السياسية في لبنان

ينقل عن مرجع رسمي كبير قوله: إن زمن الفيتوات على إشراك شخصيات معيّنة في الحكومة قد انتهى.

اللواء

همس

وضعت خلية الأزمة الأوروبية التي تجتمع دورياً في بيروت خلاصة اقتراحات في ما خصَّ الحكومة والبدائل للرئيس الفرنسي قبل لقاءاته اللبنانية.

غمز

لم تثبت تماماً المعلومات عن محاولة لانتزاع تسمية لرئاسة الحكومة، قبل الاثنين المقبل، ولكن من دون جدوى.

لغز

تتولى جهات لعب دور الوسيط، في ما خصَّ تسعيرات الدولار، بالنسبة للتحويلات للطلاب والخدم، عبر المنصات المعلن عنها.

نداء الوطن

لم تستبعد مصادر سياسية ان تدعو فرنسا إذا دعت الحاجة كل الاطراف في لبنان الى لقاء في باريس على غرار اجتماعات سان كلو.

دعت شركة زين الى عقد جمعية عمومية في الرابع من أيلول المقبل لطلب تمديد ولاية مجلس ادارة الشركة حتى 18 أيلول والدفع للموردين، في وقت كانت الدولة تعد نفسها بتسلم القطاع بداية الشهر، فيما استحقاقات الموردين تمّ دفعها.

يسود خلاف في وجهات النظر داخل حزب لبناني ندم مسؤولون فيه لتقديم استقالات نوابهم.