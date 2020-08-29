عناوين الصحف ليوم السبت 29 آب 2020

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الأخبار

نهاية دولار 1515: كارثة ما بعد رفع الدعم

ماكرون يمنح مبادرته بُعداً وجودياً...ويحذّر من حرب أهلية: في انتظار مرشّح الحريري

فتنة خلدة: ... حتّى عمر غصن لم يرَ صورة عياش

البناء

مخاطر أمنيّة تهدّد السلم الأهليّ… و«القوميّ» لإحالة جريمة كفتون الإرهابيّة للمجلس العدليّ

الاستشارات الإثنين وماكرون سيلتقي الرئيس المكلَّف الثلاثاء... والتسمية تنتظر الحريري

تجديد اليونيفيل وزيارة شينكر إشارتان أميركيّتان لتسهيل مشروط يمنح مهلة للمهمة الفرنسيّة

الديار

رئيس الحكومة المكلف الاثنين : تعويم ورقة الحريري ام تكليف مرشحه ؟

الرئيس الفرنسي عشية زيارته : اذا تخلينا عن لبنان ستندلع حرب اهلية

واشنطن توفد شينكر غداة زيارة ماكرون : تساؤل حول التوقيت والمغزى

الجمهورية

ماكرون يحذِّر من حرب أهلية

رسائل حارقة

تحددت الاستشارات ولا توافق...والحريري – باسيل: كسر عظم

النهار

استشارات "بنت ساعتها" وماكرون يحذر من حرب أهلية

لا كهرباء بعد 30 سنة من الوعود الكاذبة...والإنترنت سلحفاة

أوتوسترادات الموت السريع... ونفق بيروت - البقاع حلم جديد

اللواء

حكومة ماكرون لإعادة «الإعمار والإصلاح»: أي مرشّح وبأية شروط دولية!

شنكر على خط إبعاد حزب الله.. وموفد عون إلى الراعي: حملة استباقية على الخصوم