ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: تسجيل 4 اصابات اليوم

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افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال ، تم تسجيل اليوم 4 إصابات ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا" وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين بينهم إصابة من التابعية الإثيوبية وإصابة من التابعية الفلسطينية .

وحيث توزعت الإصابات:

البص 2.

الحوش 1.

الشهابية 1.



وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 493 مصابا.

توزعوا على الشكل التالي:



162 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة) .



4 حالات وافدة من أوروبا.



حالة واحدة وافدة من سوريا.



حالة وافدة من العراق.



325 حالة محلية (318 حالة من المخالطين ) بينها 66 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و7 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية

22 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(7 حالات وفاة).



وقد تماثل 228 منهم الى الشفاء بشكل تام .



إن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل ".