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ماذا كشف وزير الصحة عن الوضع الحالي؟!

28
AUGUST
2020
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افتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الجناح المخصص لمعالجة المصابين بـ Covid-19 في مركز مستشفى الزهراء - المركز الطبي الجامعي، والذي تم تجهيزه تجاوبا مع الدعوة التي وجهتها وزارة الصحة العامة للمستشفيات الخاصة للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية، في إطار مواجهة التفشي المحلي لفيروس كورونا.

واطلع حسن على أقسام الجناح المنفصل عن سائر أقسام المستشفى، والذي يضم عناية فائقة للمرضى فيها ثمانية أسرة مجهزة بالتنفس الإصطناعي، إضافة إلى قسم ثان مجهز بثمانية أسرة للذين لا يحتاجون إلى العناية الفائقة. كما يحتوي على قاعة خارجية مخصصة لإجراء فحوص PCR.

وجال حسن في مختلف أقسام المستشفى، لا سيما القسم المستحدث لغرف العمليات المجهزة بأحدث الأنظمة وقسم الطوارئ ومهبط الهليكوبتر الذي تم استخدامه مرات عدة من قبل القوى الأمنية لنقل حالات مرضية طارئة.

كما عقد حسن اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمستشفى البروفسور يوسف فارس، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسام بيطار، المدير الطبي الدكتور حسين مشيمش، والأطباء رؤساء الأقسام، في حضور مدير مكتب وزير الصحة الدكتور حسن عمار والمستشار القانوني الدكتور حسين محيدلي.

وأبدى حسن "ارتياحه لما لمسه خلال جولته من إرادة وكفاءة واستراتيجية بهدف تقديم مستوى علمي مميز من جهة، والاهتمام من جهة ثانية بمواكبة التحديات التي يواجهها لبنان سواء أكانت تلك المتصلة بوباء كورونا أم التحديات المستقبلية المتصلة بإعادة لبنان مرجعية طبية مميزة في الشرق الأوسط، لا سيما على صعيد السياحة الاستشفائية"، وقال: "إن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق، إلا بمؤسسات أكاديمية نموذجية تعمل على تقوية كل نقاط الضعف التي يعاني منها النظام الصحي اللبناني، بدءا بتقديم الخدمة الطبية إلى كل فئات المجتمع، إذ من غير المسموح أن يتم حصر الخدمة الطبية الجيدة بالمقتدرين فحسب".

ونوه بـ"ما تسعى إليه إدارة مستشفى الزهراء من أهداف علمية متقدمة وإنسانية تعزز الشعور بالأمان".

وتوقف أمام نقطتين: "أولا - الاستجابة السريعة لإدارة المستشفى لافتتاح قسم خاص بكورونا بعد أسبوعين من التواصل معها من قبل وزارة الصحة العامة، لا سيما لناحية توفير ثمانية أسرة عناية فائقة خاصة بالمصابين بـCovid-19".

وقال: "إن هذه الأسرة التي تضاف إلى عشرة أسرة تم تخصيصها للمصابين بالفيروس في مستشفى سان جورج - الحدت تعطي المواطن اللبناني اطمئنانا إلى أن الدنيا لا تزال بخير، وأن المبادرات الإنسانية أبعد من حسابات الربح والخسارة".

أما النقطة الثانية التي توقف عندها الوزير حسن، فهي "فكيفية تعامل إدارة المؤسسات الاستشفائية بحكمة مع إصابات الطاقم الطبي التي لا تزال مقبولة في لبنان، وذلك بطريقة ديناميكية علمية ميدانية تحاكي التحدي المتمثل بإمكان حصول ارتفاع في عدد هذه الإصابات".

ونوه بـ"الطريقة التي اعتمدتها إدارة مستشفى الزهراء في مراقبة صحة طاقمها الطبي وضمان صحة المرضى".

وخاطب اللبنانيين بالقول: "بعد أسبوع على تجديد الإقفال والتعبئة العامة، لم تسجل النتائج الإيجابية المطلوبة، بل تتراوح أعداد الإصابات بين 500 و700 إصابة، فالوضع غير مطمئن، والنزاع واضح بين الحاجة الاقتصادية ومواجهة التحدي الوبائي".

وأشار إلى أن "المعيار الأول والأخير يتمثل بالتزام الناس ووعيهم بهدف التوصل إلى المواءمة بين الاستمرارية في الحياة العامة ولو بنشاط أقل من النشاط المعتاد، مع التزام الضوابط فلا تتزايد احتمالات تفشي الوباء وخروج الأمور عن السيطرة التامة".

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