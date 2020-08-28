من وزارة التربية إلى الطّلاب .. خبر هام!

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أعلنت المديرية العامة لوزارة التربية في مذكرة إدارية رقم 44، عن "تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لإجراء دورة خاصة للإمتحانات الرسمية لشهادتي الثانويه العامة، بفروعها الأربعة والمتوسطة للعام 2020".

وجاء في المذكرة:

بناء على المرسوم رقم 6681 تاريخ (2020/7/21 ) إلغاء الإمتحانات الرسمية للشهادة 2020 وإجراء دورة خاصة للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة وللشهادة المتوسطة، ولا سيما المادة السادسة منه، بناء على إيداع السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 5797/ 2020/7 والمتضمن منح مهلة نهائية لقبول طلبات الترشيح الحرة، بسبب تداعيات إنفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى تأخر بعض المرشحين، عن تقديم طلباتهم ضمن المهلة المحددة، وعدم معرفة آخرين بتمديد الطلبات.



وإلحاقاً بالمذكرة الإدارية رقم 41 تاريخ 2020/7/10، تتعلق بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2020.



وتمنح مهلة نهائية لقبول طلبات الترشيح لإجراء دورة خاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2020 لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ولشهادة المتوسطة، يومي 2020/9/2 و2020/9/3 ضمناً، على أن تقدم هذه الطلبات في المناطق التربوية المعنية.