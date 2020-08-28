إصابات جديدة بالكورونا في عكار!

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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار اليوم، 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعين على بلدات: برقايل 4،الجديدة 3، الزواريب 2، العبودية 1، العمارة 1، حرار 1 . ليرتفع عدد الحالات الايجابية قيد المعالجة الى166 حالة.



كما تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة ليصبح العدد الاجمالي لحالات الشفاء : 140.

ولفت التقرير الى "ان عدد المصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم بلغ 308 مصابين، الى حالتي وفاة (2) مسجلتين منذ ذلك التاريخ ايضا.

اما عدد حالات الحجر المنزلي التي ما زالت قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 473 حالة.

وارفق التقرير ربطا جدولا باعداد المصابين في البلدات والقرى العكارية.