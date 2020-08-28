يعقوب الصراف لل OTV: كارثة المرفأ هي جريمة ضد الانسانية

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وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف في حديث للOTV مع الاعلامي جاد ابو جودة:



-- بالنسبة للاحداث التي حصلت امس ادعو الجميع الى عدم الاستفزاز ولا الاعتداء مقابل الاستفزاز ويجب ان نفكر بوطننا الذي يعاني من كارثة تلوى الكارثة

- في ما خص الحكومة يجب الالتزام بالاصلاح وهو الاساس ولا يجب اضاعة الوقت بالتسميات بل بالمضمون و المشروع. فالوضع متأزم جدا ، كارثة حلت بنا بعد هذا الانفجار

-في موضوع المرفأ :

-ابدأ بتقديم عزائي الشديد للشهداء و الضحايا

- كارثة المرفأ لم تستهدف سياسي بل استهدفت شعب فهي جريمة ضد الانسانية

- لم يثبت اليوم هدف شخصي قد يكون هناك هدف سياسي ولكن ليست عملية الاغتيال سياسية

- بعد الانفجار لم اعرف ما افعل بل سارعت الى مستشفى الروم لكي اساعد الجرحى ومن أقدر ، منهم من توفي ومنهم من نجا

- رئيس الجمهورية اتصل بجميع الاجهزة الامنية والسياسيين وأمضى ليلته يجري اتصالات مع الدول لمساعدة لبنان والوقوف الى جانبه؛ من اجل اعادة اعمار بيروت والمرفأ، طلب المستشفيات الميدانية والحديد والخشب وطلب من وزير الصحة اعداد لائحة بما يحتاجه اللبنانيون وانشأ جسرا بين لبنان والاردن...

اتحدى بلاد العالم ان يُفتح مرفأ بعد ٣ ايام من الكارثة. طلب الرئيس من البلدان ان تساهم في اعادة البناء بنفسها دون وسيط بسبب الفساد

- الرئيس يشدد على الوصول بالتحقيق الى النهاية ولا حماية لأحد و هو اهم مدخل لمكافحة الفساد

للمتضررين اقول

- سوف تعفون من الضريبة البلدية و الاملاك المبنية والضريبة على الارباح والtva ورسوم التسجيل وبعض الضرائب ؛ سيوفرون لكم قروض ميسرة من اجل تسهيل اموركم

- في ما خص المشكلة الكبرى التي هي الايجارات ، هناك بيوت تراثية ، اقترح اقرار قانون الابنية الاثرية ومساعدة الناس في عملية الترميم ، واستصدار قرار لحماية المستأجر ولست مع المستأجر ضد المالك ولا العكس ، انا مع قانون عادل ينصف الطرفين

-اعتقادي الشخصي ، ان تحركات السفينة كانت مشبوهة ، وما حدث مشبوه : السفينة بدأت من باناما يديرها، تم ترميمها سنة ٢٠٠٨و ٢٠١٤ اصبحت صالحة للملاحة، مرهونة لشركة في تانزانيا لديها فروع في قبرص وروسيا، تم تغيير اسمها ٥ مرات خلال ١٠ سنوات، و تغيير المالك ٨ مرات .من ٢٠٠٥ تم تغييره ثلاث مرات وخلال ٢٠٠٨ تم تغييره مرتين . تم تسجيل الباخرة في ٩ مرافئ... هذه ليست صدفة ان تترك في ٢٣ ايلول ثم تنتقل من جورحيا في٢٥ و تم تغيير القبطان ... هذا غير معقول... مرت في اثينا دون علم لماذا و من اثينا الى بيروت استغرقت لتصل شهر واسبوع.... لماذا قدمت الى لبنان؟؟

- الدخول المؤقت لا يخضع للجمرك

- في موضوع اليونيفيل:

-القرار ١٧٠١ واضح لجهة منع وصول اي سلاح غير مرخص او اي بضاعة متفجرة عبر البحر وقد سبق ان مُنع ادخال بواخر اُرغمت على تحوير مسارها ولجهة مراقبة المرافئ المناطق الاقتصادية الخالصة كافة ومنع القيام بالعمليات البحرية وهناك مشكلة في لبنان فلا يوجد تعليمات تطبيقية واضحة.

في المياه القليمية اللبنانية، اتصل اليونيفيل ب ٠٠٠ ١٠٠ باخرة من ٢٠١٤ حتى اليوم يعني ٦٠٠٠ بالسنة وحولوا الى البحرية اللبنانية ١٤٠٠٠ سفينة واليونيفيل لديه السلطة ليسأل ويتحرى ويصعد الى السفينة ويفحص الاوراق والحمولة ويكشف ويفتش ويحول او يمنع او يطلب اليها الرجوع الى وجهتها او حجز بضاعتها.. كل قبطان في اليونيفيل يسأل السفينة وواجبه حسب قانون الامم المتحدة ان يفعل ما سبق وهنا يمكن طرح العديد من التساؤلات حول ما حدث مع هذه السفينة

- كما يتم ارسال طراد من المرفأ ليفحص الباخرة واذا كانت تشكل خطر او ان بضاعتها مشبوهة او خطرة، ادارة المرفأ تكلفه وشركة ادارة المرفأ هي التي تقرر اين ترسو الباخرة وماذا يجب العمل....

المسؤوليات :

-اليونيفيل يتحمل مسؤولية

- مؤسسة ادارة المرفأ

-الضابط المسؤول عن السلامة والصحة

- المسؤول القضائي بسبب التأخير والاهمال

-- امن المرفأ

- الاجهزة الامنية كافة

-بدري ضاهر مظلوم ولا يوجد مسؤولية للجمارك على البضاعة التي تبقى في المنطقة الحرة و بضاعة السفينة بقيت هناك والجمرك لا علاقة له بالامن اذ انه ليس جهاز امني بل ضابطة عدلية