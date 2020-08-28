وهبه بحث مع كرين في المساعدات المغربية.. السفير السوري: وجب التنسيق الامني المشترك لتفادي اي تداعيات يخطط لها في كلا البلدين

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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه سفير المغرب امحمد كرين الذي قدم تعازيه بضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا وقوف بلاده الى جانب لبنان.

بدوره، شكر الوزير وهبة "دعم المملكة المغربية على المساعدات التي تقدمها للبنان"، منوها بعمل المستشفى الميداني المغربي وتقديمها الخدمات للبنانيين الذين أصيبوا جراء الانفجار. كما تناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

السفير السوري

ثم استقبل الوزير وهبة سفير سوريا علي عبد الكريم علي الذي أعلن بعد اللقاء، ان "الزيارة هي للإطمئنان والتواصل والاطلاع منه على ما توصل اليه لبنان في اطار الخروج من تداعيات انفجار مرفأ بيروت المروع. ونعتبر ان ما أصاب لبنان أصاب سوريا بالمباشر".

وتابع: "وجب التعاون المشترك لا سيما في المجال التنسيق الامني المشترك لتفادي اي تداعيات يخطط لها في كلا البلدين".

ونقل علي عن الوزير وهبه حرصه على "التنسيق والتكامل، وأمله في ان تتوصل سوريا الى الخروج من مواجهة الارهاب لما فيه قوة للبلدين معا".

ولفت علي الى ان بلاده "حريصة على التكامل مع لبنان لما فيه من مصلحة وأمن مشترك، ولا يمكن نأي اي من البلدين بنفسه عن الاخر"، وقال: توافقنا على "التعاون والخروج من تداعيات الانفجار برؤية مشتركة".

واكد السفير السوري "التعاون مع السلطات اللبنانية لايصال المساعدات الى لبنان التي تمر عبر سوريا من البلدان الشقيقة".