تعليق تداول ‎بصنفين من اللبن

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً علّق فيه التداول بصنفين من اللبن لعدم مطابقتها المواصفات سواء من الناحية الجرثومية أو لتخطيها نسبة الخمائر والأعفان المسموح بها.

وهذه الأصناف هي "الدلبة" من انتاج شركة الدلبة للألبان والأجبان الكائنة في عكار، ولبن Rohban Dairies من انتاج شركة البان وأجبان الرهبان ش.م.م الكائنة في كفردلاقوس – زغرتا.

وطلب نعمه من الشركات الواردة أسماؤها سحب منتجاتها المذكورة من الأسواق اللبنانية خلال فترة ثلاثة أيام وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وابلاغ وزارة الإقتصاد والتجارة بها تمهيداً لتلفها.