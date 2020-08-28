125 طناً من الزجاج... هبة مصرية لمساعدة اللبنانيين

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سلم صباح اليوم السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي وزارة الصناعة ممثلة بالمدير العام داني جدعون، هبة كمية من الزجاج مقدمة من وزارة الصناعات المصرية، عند الرصيف 16 في مرفأ بيروت.



وأوضح السفير المصري ان هذه الهبة "هي تقدمة من وزارة الصناعات المصرية وهي كناية عن 125 طنا من الزجاج المخصص للمنازل وهي بسماكة 6 مليمترات. وهذه الهبة ليست الوحيدة بل سيتبعها هبات من الرخام والالومينيوم والطحين خلال المرحلة المقبلة وهي تقدمة الى الشعب اللبناني من الشعب المصري".

وتمنى "أن تستقر الأوضاع في لبنان ليستعيد اللبنانيون عافيتهم بأسرع وقت".



وشكر جدعون من جهته، السفير المصري على "المساعدات التي قدمتها وستقدمها مصر الى لبنان".



وأشار الى أن "هذه المساعدة التي تسلمتها وزارة الصناعة سيتم توزيعها بواسطة آلية سيتفق عليها مع الجيش اللبناني وهي بحاجة الى قص وتصنيع على ان يتم تحديد الآلية الواجب اعتمادها لتوزيعها على المتضررين".