الجيش: 15 خرقاً جويًّا للعدو الإسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 27/8/2020 اعتبارا من الساعة 2.15 ولغاية 28/8/2020 الساعة 2.45 تم تسجيل /15/ خرقا جويا من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

كما صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه 4 بيانات، جاء فيها:

البيان الاول:

"ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير صالحة بتاريخ 30/8/2020 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00، في حقل تفجير عيون السيمان".

البيان الثاني:

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 26/8/2020 ولغاية 28/8/2020 ضمنا ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة الشواكير - المنشآت، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

البيان الثالث:

"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 4/8/2020 ولغاية 4/9/2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات".

البيان الرابع

"ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 22/7/2020 ولغاية 30/9/2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء - الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".