الحرارة نارية الاحد .. وتحذير!

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حذرت وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، من إحتمال حرائق الغابات التي تنشر يومياً على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني www.civildefense.gov.lb ان ثمة العديد من المناطق اللبنانية هي عرضة لخطر اندلاع الحرائق بسبب موجة الحر التي تبلغ ذروتها يوم الأحد المقبل، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيد بإرشاداتها خاصة لجهة عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، وتنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات.



كما ذكرت “بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن اي طارئ بالإضافة إلى إمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني”.