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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25/8/2020 بالإضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات أجريت بتاريخ 26/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث (3) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 25/8/2020 كالتالي:

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

" رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

" رحلة مينسك : شركة B2 رقم 781 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 26/8/2020 كالتالي:

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

" رحلة أضنا : شركة WLB رقم 4404 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (حالة واحدة إيجابية)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها السلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

" رحلة باريس : شركة TO رقم 3980 (جميعها سلبية).