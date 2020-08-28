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أقدم مجهول في 23 الحالي على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى "ميني ماركت" في محلة النميرية – النبطية، وسرَقَ من داخلها سِلَعاً بقيمة ٥ ملايين ل. ل. ومبلغاً مالياً من الصندوق، قُدِّرت قيمته بحوالى ١٣ مليون ليرة لبنانية.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة -في خلال بضع ساعات من كشف هوية المشتبه به، ويدعى ع. ر. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني).

وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت قوة تابعة للشعبة –من خلال عملية نوعية- من توقيفه في النبطية، على متن السيارة المستخدمة في عملية السرقة، وهي رباعية الدفع من نوع BMW (X5).

وبتفتيشه والسيارة، ضُبط قسم من المسروقات، وهي عبارة عن جزءٍ كبيرٍ من المبلغ المسروق، وكميّة من البضائع، كما جرى ضبط قطعة من حشيشة الكيف، حُقنة طبيّة، حبوب مخدّرة، دفتر لف سجائر، وسكّين.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء بحسب بيان عن قوى الأمن الداخلي.