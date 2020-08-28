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أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 آب 2020

28
AUGUST
2020
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البناء

خفايا

قالت مصادر أمنية إن مطالبة الجيش والقوى الأمنية بمزيد من المهام تفوق طاقتها، خصوصاً في ظل التوترات السياسية وغياب المناخات المساعدة وارتفاع وتيرة التشنج في شرائح الرأي العام وفي وضع اقتصادي دقيق يزداد ضغطاً على الناس. ودعت المصادر للإسراع بإيجاد سقف سياسيّ يضمن السيطرة على الشارع.

كواليس

قالت مصادر متابعة للأوضاع في منطقة الحسكة في شرق سورية إن حضوراً متزايداً للقوات الروسية يلاحظ في المنطقة بالتنسيق مع الدولة السورية وإن تزامن ذلك مع تأمين عودة المياه بعد ضغوط روسية على الأتراك لاقى ترحيباً من الأهالي بعدما تنصل الأميركيون من فعل أي شيء لتأمين فك الحصار المائي عن المنطقة.

 

الجمهورية

تعتبر مرجعية رسمية أنه إما تكون الا وحدة وطنية ومشاركة في الانقاذ أو لن تكون أبداً.

يتابع سياسي ما تكتبه شخصيات يعتبرهم قريبين منه، على وسائل التواصل الاجتماعي ويتصل بهم معاتبا على مواقفهم المتمايزة عن مواقفه.

لاحظت أوساط معنية أن حجم التقديمات الذي تقدمه الدولة للمتضررين من الانفجار لا يعدو كونه واحداً في المئة من الأضرار.

 

اللواء

همس

أدرج دبلوماسي «شرقي» مهمة مسؤول روسي بأنها تندرج في إطار مواجهة استفراد دولة كبرى بترتيبات الوضع اللبناني!

غمز

مصدر مطلع يجزم أن أي مرشح لرئاسة الحكومة، يتعيَّن أن يتمتع بتأييد شعبي ونيابي، لقبوله في هذه المرحلة.

لغز

يستبعد التحقيق الأجنبي الجاري على الأرض في محيط مرفأ بيروت، أيّ علاقة لجهة فاعلة، خلافاً لما تردّد.

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