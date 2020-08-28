عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 آب 2020

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الأخبار

سلامة يكافئ مهرّبي الأموال

فوائد سخية ومنع الملاحقة القـضائية!

تمّام سلام يقترب من رئاسة الحكومة؟

«معركة خلدة» تُنذر بالأسوأ

‫خرائط الغاز والتاريخ: بؤرة توتّر في شرق المتوسط

البناء

لبنان يرقص على الصفيح الأمنيّ الساخن: الأحداث الغامضة تتكرّر… خلدة بعد كفتون

المسار الحكوميّ المتعثّر ينتظر ماكرون... مساعٍ مستمرّة للتوافق وخيارات بديلة

الاستشارات النيابيّة مرشحة للإعادة... واليونيفيل لتمديد تقليديّ مع تمنّيات يتلوها الأمين العام

الديار

ماكرون في لبنان مساء الاثنين للدفع بحكومة انقاذ... والإصلاحات والانتخابات النيابية بعد سنة

عون: الطبقة السياسية تحمي الفاسدين والفساد.. وليس في عائلتي مُتورّطون

كلمة هامة لبرّي الاثنين... والحريري لن يُسمّي مُرشّحاً قبل تحديد موعد الاستشارات

اللواء

تداعيات المحكمة تشعل خلدة.. وسباق بين الحكومة والفلتان الأمني

برّي يتمسك بترشيح الحريري وجنبلاط يرفض العبث بطريق الساحل وأمن المنطقة

الجمهورية

محاولات لجر البلاد إلى فتنة

لإحياء بيروت التاريخية

مبادرة ماكرون: حكومة للإصلاحات والإنتـــخابات

نداء الوطن

السلاح المتفلّت "يُلعلع"... والدولة "يا غافل إلك ألله"

التمديد "بشق الأنفس" لليونيفل وباريس طوّقت "فيتو" واشنطن