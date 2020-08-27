بعد متابعة قائمقام جبيل... إرسال فريق متخصص كل نهار اثنين إلى نادي عمشيت لإجراء فحوصات PCR

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علم أنه بعد متابعة قائمقام جبيل ناتالي مرعي الخوري مع المسؤولين في وزارة الصحة موضوع مخالطي المصابين بحالات كورونا وإمكانية إجراء فحوصات PCR لهم في القضاء من قبل وزارة الصحة بشكل دوري ، سيتم إرسال فريق متخصص كل نهار اثنين من الساعة العاشرة حتى الثانية عشر ظهراً إلى نادي عمشيت لإجراء فحوصات PCR لمخالطي الحالات الإيجابية المحددة أسماؤهم في جدول مرسل من قبل طبيب القضاء وفقاً للمذكرة ١٢٦/ ٢٠٢٠ الصادرة عن معالي وزير الصحة الخاصة بتحديد المخالطين المقربين .

‎كما توجّهت خوري بالشكر لكل من رئيس بلدية عمشيت ورئيس نادي عمشيت لتعاونهما في تأمين مركز إجراء الفحوصات.