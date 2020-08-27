"دفع من جيبه الخاص".. إطلاق سراح موقوف بمسعى من اللواء ابراهيم!

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أعلن حسن شوك شقيق الموقوف اللبناني في قطر عمر شوك، خبر إطلاق سراح أخيه بمسعى من المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكتب حسن عبر صفحته على "فيسبوك":

"شكراً لرجل المهمات الصعبة والإنسانية... شكراً لمن وحده بين المسؤولين الذين طرقنا بابهم استجاب، وسعى، وسدّد الله رميه...

شكراً باسم عائلة شوك للواء عباس ابراهيم الذي لم يسأل عن طائفتنا أو منطقتنا أو سجل نفوسنا الانتخابي فاتصل وبادر وجاءت النتيجة والحمد الله".

وتابع شوك "نزف لعموم اللبنانيين ولعائلتنا الكبرى والصغرى بشرى اطلاق سراح أخي الموقوف في قطر عمر شوك بمسعى من اللواء ابراهيم لدى سمو الامير تميم بن حمد ال ثاني (حفظه الله ورعاه).. والشكر موصول الى الاعلامي الشهم سالم زهران الذي وقف إلى جانبنا وكان صلة وصلنا باللواء ابراهيم الذي لم يكتفِ بالاتصالات الأمنية والسياسية وحسب، بل دفع من جيبه الخاص الجزء الاكبر من الكفالة المالية لإطلاق سراح إبننا عمر".