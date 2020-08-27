أوراسكوم تليكوم- لبنان أنهت توزيع مليون دولار على ١١ جمعية مساهمة منها في اعادة إعمار بيروت

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تؤكد شركة أوراسكوم تليكوم لبنان OTL، وكما أعلنت سابقاً تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة المهندس نجيب ساويرس، أنها أنهت عملية توزيع مبلغ مليون دولار الذي سبق أن وعدت بالتبرع به، الى ١١ جمعية منخرطة راهناً في ورشة اعادة إعمار بيروت وفي الأعمال الإغاثية القائمة تخفيفاً من معاناة المتضررين من إنفجار الرابع من آب.

ومن بين هذه الجمعيات،: الصليب الأحمر اللبناني، كاريتاس لبنان، سطوح بيروت، ساعد تسعد و٧ جمعيات أخرى.

تجدد أوراسكوم تضامنها مع أهلنا في لبنان وتؤكد أنها لن تدّخر جهداً للوقوف إلى جانب اللبنانيين عندما تقتضي الحاجة.