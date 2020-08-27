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حمدان: تحرير فلسطين فعل نضالي مستمر في قلوبنا وعقولنا إلى أبد الآبدين

27
AUGUST
2020
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توجه العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الى الأخوة والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأسمى آيات المباركة بالذكرى ال19 لاستشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأخ أبو علي مصطفى، وفي يومه نؤكد لكم أن المرابطون هم أبناء فلسطين، وأنتم التزامنا ونحن قررنا أن تحرير فلسطين فعل نضالي مستمر في قلوبنا وعقولنا إلى أبد الآبدين.


أنتم التزامنا ونحن قررنا أن فلسطين هي المسيحية والإسلام والعروبة والوطنية والقطرية ، هي القائد وهي الأول وأننا جميعاً أولون معها في حركة التاريخ والحاضر الآتي .


نحن وإياكم أيها الجبهاويون ، التزمنا بدماء شهدائنا المقدسة التزمنا بتاريخ أهلنا في القهر والتعب ودموع أمهاتنا ، التزمنا بالليالي السود ، التزمنا بأسراكم في زنازين اليهود، ونحن وإياكم قررنا أن نبقى في قلوب أهلنا وفي ساحات النضال وليس في زواريب النفاق والمناصب وأزقة الدجل السياسي ومنافع المتسلطين على رقاب الفقراء والكادحين وليس في دهاليز ظلام أهل الطوائف والمذاهب .


نحن وإياكم كنا دائماً ملتزمون بربنا وإنسانيتنا ، ملتزمون بحرية الوطن والمواطنين، والإشتراكية الإنسانية التقدمية ، ملتزمون بوحدة الأمة وتجميع عناصر قوتها من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين وقدسها الشريف ومسرى رسولها ومهد مسيحها هي دائماً المبتغى .


أخي القائد أبو علي مصطفى، إن جبهتكم الحمراء بلون دمائكم الطاهرة الزكية منتصرة بإذن الله ، لأن تحرير فلسطين كل فلسطين والقدس الشريف هو غايتها والكفاح المسلّح هو استراتيجيتها ولأن قائدها وملهمها جورج حبش ثائر من ثوار فلسطين، كان أبداً شاهراً لاءاته رافضاً للاستسلام والمفاوضات منذ أن وُجدت جبهته المقاومة جاعلاً من جغرافية العالم مسرح عملياته النضالية برؤية استراتيجية فذّة بأن كل أحرار العالم مسؤولين عن كسر طغيان وهيمنة يهود العالم المجرمين.


إنها جبهة حمراء منتصرة بإذن الله، لأن أديبها ووديعها الأممي ملهم ثوار العالم بالكفاح والنضال والماجدات منهم سائقات للطائرات، وأمينها العام، أنتم، شهيداً على أرض فلسطين وأمينها العام أسيراً في سجون اليهود، إنها جبهة منتصرة لأن كل مناضل فيها هو مشروع شهادة أو أسر أو انتصار، والكتائب كتائب أبو علي مصطفى على أرض غزة الشامخة وفي كل مكان من أرضنا المحتلة هي الشاهد والشهيد.


وفي زمن اللاوضوح والمساومات والصفقات ومشاريع تفتيت الأمة وبروز مؤشرات العودة الى زمن الامبريالية والاستعمار تحت شعارات الديمقراطية وحرية الانسان والصحوة المذهبية الطائفية ، وربيع عربي مزيّف أصبح صقيعاً جاهلياً ، نؤكد اطمئناننا وصحة رهاننا عليكم يا أبو علي.


وختاماً، إن مسار جبهتكم الحمراء في مزاوجة مسار الكفاح المسلّح المستدام مع المسار السياسي في تجميع عناصر القوة لمنظمة التحرير، على الصعيد العالمي من أجل إدانة الإجرام الإسرائيلي وحشد التأييد لكل أحرار العالم من أجل فلسطين هو إبداع مقاوم بحدّ ذاته.


وبالمناسبة فإني أحيّي بكل صدق واعتزاز موقف الجبهة الشعبية الاستراتيجي بحماية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، والذي هو أحد أهم انجازات أهلنا الفلسطينيين في جهادهم منذ ما قبل عام النكبة 1948، وإصرار الجبهة في تكامل الحفاظ على المنظمة وإبقاء شعلة الكفاح المسلّح فوق كل اعتبار.


ونحن القابضون المرابطون وإياكم على جمر عروبتنا نرمي بهم أعدائنا جمرة جمرة ونضرب بها وجه العربان المستسلمين الخانعين لتبقى أمتنا مرفوعة الرايات وسيوفها مشهرة فإذا اخترقوا ثنايا قلوبنا سيجدون من أجل فلسطين رجال لا يهابون الموت يتزاحمون على الشهادة ينتظرون عدوّهم كي تفرح بهم نساءهم وأمهاتهم يزغردن هاتفين ” نحن أمهات الأبطال ونحن أمهات الشهداء”.


عاشت جبهتكم الحمراء . عاشت فلسطين حرّة عربية.

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