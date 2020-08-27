عن الحكومة الجديدة.. قال دياب!

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صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب البيان التالي:



في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان، على كل المستويات، الاجتماعية والمعيشية والمالية والصحية، هناك ضرورة قصوى لوجود حكومة فاعلة وقادرة على التعامل مع هذه التحديات الكبيرة، خصوصاً مع تداعيات الكارثة التي أصابت لبنان جراء الانفجار في مرفأ بيروت. إن الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان لا تسمح بإهدار أي وقت، فالمطلوب، وبسرعة، حكومة تتّخذ القرارات التي تعالج الأزمات الكبيرة، بدءاً من إعادة إعمار ما تهدّم من بيروت ومروراً بمواجهة وباء كورونا وصولاً إلى الأزمات المالية والاجتماعية والمعيشية، وتستكمل ورشة الإصلاحات التي أطلقتها هذه الحكومة ونفّذت منها بنوداً عديدة، إضافة إلى متابعة ملف التفاوض مع صندوق النقد.