عطاالله يواصل مساعيه بعد جريمة كفتون لإستحداث نقطة امنية في المنطقة

وفهمي وعد بالتنسيق مع قائد الجيش وتكثيف الدوريات.

متابعةً لتداعيات جريمة كفتون والمساعي التي يقوم بها من أجل إستحداث نقطة عسكرية في منطقة القويطع - الكورة، وبعد زيارته قائد الجيش العماد جوزف عون الاثنين، زار اليوم النائب جورج عطاالله وزير الداخلية اللواء محمد فهمي للبحث في الاوضاع الامنية المُستجدة في الكورة، وللتأكيد على المطلب القديم - الجديد فيما خصّ إستحداث نقطة أمنية في منطقة القويطع التي تفتقر لوجود الاجهزة الامنية والعسكرية في نقطة قريبة.

كما كان تداول بمجريات التحقيق مع التأكيد على الذهاب حتى النهاية في كشف ملابسات هذه الجريمة للوصول الى معاقبة الجناة وكشف المخطط الذي كان مرسوما للمنطقة.

وزير الداخلية وعد من جهته بالمتابعة والتنسيق مع قائد الجيش لتكثيف الدوريات في المنطقة، في إنتظار إيجاد حلول مُستدامة تحمي المنطقة وأبنائها المُتمسكين بمنطق الدولة.