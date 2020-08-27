بعد اتهامه بتخزين نترات الامونيوم عندما كان وزيرا للزراعة... بيان للنائب الحاج حسن

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صدر عن النائب الدكتور حسين الحاج حسن، البيان الآتي:



"تعليقا على ما أورده موقع ستراتفور وتم تداوله ونشره من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية المحلية والعربية وتضمن اتهامات كاذبة حول تخزين مادة نترات الامونيوم من قبل النائب حسين الحاج حسن عندما كان وزيرا للزراعة في مستودعات تابعة لحزب الله.



ان النائب حسين الحاج حسن ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ويؤكد ان لا اساس لها من الصحة على الاطلاق ويضعها في اطار حملات التضليل والتحريض والاساءة من قبل جهات مخابراتية واعلامية معادية.



كما يؤكد النائب الحاج حسن انه سيقوم امام القضاء اللبناني المختص بالادعاء على من يظهره التحقيق انه فبرك هذه الاكاذيب ويقوم بنشرها".