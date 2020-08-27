بيان للنائب باسيل حول الإجتماع مع الرئيس بري

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي:



يتعمد بعض الإعلاميين العاملين في صحف ومحطات تلفزيونية، تقصّد اختلاق المعلومات عما دار في الاجتماع الأخير بين دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بنية مغرضة ترمي الى التشويش على المشاورات الايجابية الجارية في الشأن الحكومي وإخراجها عن سياقها الحقيقي وربطها زوراً بالأسماء والمقاعد والحقائب والتشكيلات الحكومية فيما اياً من هذه التفاصيل لم يتم التطرق اليها اطلاقاً.



وحقيقة الأمر أن الاجتماع تمحور على ضرورة الاسراع في تأليف حكومة فاعلة ومنتجة تلتزم برنامجا إصلاحيا محدد المعالم والاهداف دون ورود شروط وعراقيل في المباحثات.



لكل ذلك، نهيب ببعض الإعلام والاعلاميين العودة الى الادبيات الأخلاقية والمهنية، والتمنّع عن اعتماد الكذب الموصوف خدمة لاجندات مشبوهة.