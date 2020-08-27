A + A -

ترأس المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي، اجتماعا حضره ممثلون عن الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ، والذي عرض النتائج العملية التي توصل إليها من خلال العمليات الميدانية في المرفأ.



وكشف القيسي أن المرفأ انطلق بكامل طاقاته شحنا وتفريغا مئة بالمئة، مشيراً إلى أنّ العمليات تتم بصورة عادية وتشمل كل المجالات، مستوعبات وبضائع مختلفة.



وقال: "استدعينا أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة، حتى نتمكن من سحب كل الركام بالسرعة المطلوبة.



وأشار إلى أنه تم إستقدام شركة فرنسية لسحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني.