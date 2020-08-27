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أوهما ضحاياهما بجمع تبرّعات لجمعيّات خيريّة ... وهذا ما فعلاه!

27
AUGUST
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

 

"توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين (رجل وامرأة) - أخيراً - بأعمال نصب واحتيال في مدينة بنت جبيل وجوارها، وذلك من خلال إيهام الناس بجمع تبرّعات لصالح جمعيّات خيرية.

 

بنتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات، التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تبيّن أنهما يستخدمان في تجوّلاتهما سيارة من نوع "رينو"، وهما: ر. ب. (مواليد 1949، لبناني) ش. ج. (مواليد 1984، سورية) بحقها خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة.

 

بتاريخ 21-8-2020، وأثناء انتقالهما على متن السيارة ذاتها، نصبت لهما دورية من المفرزة كميناً محكماً في محلّة صف الهوا - بنت جبيل، حيث تمكّنت من توقيفهما، وعثرت بحوزتهما على إيصالات غير مختومة، ولا تحمل أرقاماً تسلسليّةً، كانا يروّجان -بواسطتها- لحملة وهمية تحت إسم "دعمك بيقوّينا"، من خلال زعمهما أن ريعها يعود لدعم أطفال مصابين بمرض السرطان.

 

كما ضبطت بحوزتهما مبلغ /602،000/ ل. ل. و/43/ إيصالاً، ولا يوجد بحوزتهما أي أوراق أو بطاقات تعريف صادرة عن أي جمعية.

 

أودعا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص".

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