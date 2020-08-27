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عناوين الصحف ليوم الخميس 27 آب 2020

27
AUGUST
2020
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الأخبار: معارك تحرير الشرق... من تل مندو إلى عرسال [1/2]: فجر المقاومة بين عصرَين

تعميم جديد لسلامة: دولار قروض الشركات بـ4000 ليرة! رئيس الحكومة مطلع الأسبوع؟

 

 

 

 


نداء الوطن: السلطة تتهرّب من "التدقيق الفرنسي" وتتحضّر لـ"بهدلة" ماكرون
8 آذار "مربكة"... وبري مستاء من باسيل

 

 

 

 

الديار: ماكرون عائد الثلاثاء : فرصة جديدة لفتح ثغرة بجدار الازمة وتأكيد على التغيير
بعبدا تتوقع تنشيط المشاورات ولا تستبعد الاستشارات مطلع الاسبوع
حرب كورونا : تمديد <التعبئة> لنهاية العام ومفاوضات لفتح البلد بشروط صارمة

 

 

 


اللواء: «الدفاع الأعلى» مكان الحكومة.. وبعبدا تدعو الحريري لاقتراح أسماء من المجتمع المدني!
الراعي لحكومة على غرار الستينيات والإحتكام إلى الدستور.. ومجتمع المتطوعين يستأثر باهتمام العالم

 

 

 

 

البناء: التصعيد جنوباً عشيّة التجديد لليونيفيل وطلب التعديل يفتح الجبهة على احتمال الاشتعال
الضغط لتسريع الاستشارات من دون توافق يطرح فرضيّة حكومة مواجهة بخيارات جذريّة/ شرق سورية إلى الواجهة: الحصار المائيّ التركيّ والتصعيد الأميركيّ بوجه روسيا

 

 

 

 

النهار: 48 ساعة لماكرون في بيروت: هل يحصل الاختراق؟

 

 

 

 

الجمهورية: التكليف معلق على موقف ماكرون

 

 

 

 


the daily star:  Macron to reaffirm message on need for change

 

 

 


l'orient le jour: La France adresse au Liban une feuille de route des réformes

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