قيادة الجيش نعت العميد المتقاعد أحمد العثمان

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نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد أحمد العثمان، الذي توفي بتاريخ 24/ 8/ 2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 4/12/1961 البرج - عكار.

- تطوع في الجيش بتاريخ 19/ 5/ 1983، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 6/ 5/ 1985، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 2/ 1/ 2012.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ثلاثة أولاد.

أقيم المأتم بتاريخ 25/ 8/ 2020 في جبانة الأوقاف الجديدة دوار شاتيلا.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- عائلته: 703610/ 01

- شقيقه الشيخ خالد: 520213/ 03 - 478477/ 71