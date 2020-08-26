الامن العام: الاشراف على استلام وتوزيع 3 ملايين و692 الف ليتر مازوت

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :"في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 25/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأة النفط في طرابلس ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في كافة المناطق اللبنانية من الساعة 07:00 وإنتهت عند الساعة 16:00. بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع /3.692.186/ ثلاثة ملايين وستماية وإثنان وتسعون ألفا ومئة وستة وثمانون ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء".