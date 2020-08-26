وزارة الصحة: نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت سجلت وجود 5 حالات ايجابية

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افادت وزارة الصحة العامة في بيان انه باستكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24/8/2020 كما بالدفعة الأولى من فحوصات أجريت بتاريخ 25/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس (5) حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 24 الجاري كالتالي:



"رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

"رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).

" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية).

"رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية).

"رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

"رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

"رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

"رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 25 الجاري كالتالي:



"رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

"رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

"رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية.)

"رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة واحدة إيجابية).

"رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية).