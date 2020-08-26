بعد وعد بالسماح بإعادة الفتح... نقابة أصحاب دور الحضانة تؤجل اعتصامها

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أعقبت "نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان"، بيانها الصادر اليوم، في شأن دعوة أصحاب دور الحضانة في كل المحافظات اللبنانية والعاملين فيها والاهل، إلى الاعتصام امام وزارة الداخلية، في الصنائع، غدا الخميس، للمطالبة بالسماح لهم بإعادة فتح دور الحضانة في لبنان قبل نهاية الأسبوع، ببيان آخر جاء فيه:

"تود النقابة ان توضح ان نظرا للاتصالات المكثفة التي قامت بها الجهات المعنية بلجنة كورونا، بالنقيبة هنا جوجو، فقد تقرر تأجيل الاعتصام، بعد ما تلقت النقيبة وعدا بالسماح بإعادة الفتح قبل نهاية الاسبوع الجاري، على أن تراعى الإجراءات الصحية تبعا للبروتوكول المتفق عليه سابقا".

وخصت النقابة "بالشكر جميع المسؤولين والمعنيين والمختصين، على تعاونهم ومساعدتهم لما هو في مصلحة الطفل وأهله والعاملين في هذا القطاع".