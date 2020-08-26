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بلدية كفرتبنيت: وزارة الصحة تصنف الاصابات حسب مكان القيد لا السكن

26
AUGUST
2020
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صدر عن بلدية كفرتبنيت البيان الآتي: "منذ ما يقارب الأسبوع، نتابع حالة أحد أبناء البلدة وعائلته المقيمين خارجها، وثبت إصابتهم بفيروس كورونا، وهم منذ ذلك الوقت يتابعون حجرهم في منزلهم خارج البلدة وغير مختلطين بأي من أبناء البلدة سواء أكان من أقربائهم أم خلافه. ولذلك، لم نشأ أن نعلن عن ذلك، منعا لحال البلبلة التي تحصل، لا سيما أن الأمر قيد المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والبلدية التي يقيمون ضمن نطاقها.

وأخيرا، وبعد مرور أربعة أيام على نتيجة الحالات الثلاث، ورد في الجدول الصادر عن الوزارة في 24 الحالي أنه توجد ثلاث حالات في كفرتبنيت، ثم تكرر الأمر في الجدول الصادر في 25 الحالي. وعليه، يهمنا التأكيد أن هذه الحالات تعود إلى نفس العائلة القاطنة خارج البلدة وأن الوزارة تصنف حسب مكان القيد وليس مكان السكن.

واستباقا لما قد يصدر في جدول اليوم وإمكانية وجود إصابة جديدة، ثبت اليوم إصابة العاملة الأجنبية التي تعمل لدى هذه العائلة وهي أيضا قيد الحجر والمتابعة مع الوزارة المعنية. وبناء على ذلك ومنعا للتأويل والتحليل وإيضاحا للواقع كان هذا البيان، دمتم بصحة وعافية وأبعد الله عنكم كل مكروه".

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