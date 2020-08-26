وزيرا الشباب والصحة عادا لاعب كرة القدم محمد عطوي في مستشفى المقاصد

A + A -

زار وزيرا الشباب والرياضة والصحة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان وحمد حسن مستشفى المقاصد، لعيادة لاعب كرة القدم محمد عطوي، في غرفة العناية المركزة.

اوهانيان

وقالت اوهانيان: "منذ اليوم الاول، تواصلنا مع عائلة بطل ونجم الكرة اللبنانية، الذي نتمنى له الشفاء العاجل، ونحن اليوم الى جانبه وعائلته وننتظر نتائج التحقيق والقضاء لنبني على الشيء مقتضاه".

حسن

بدوره، قال حسن: "لقد قام مستشفى المقاصد مع البطل الرياضي بما يلزم، ونحن ومعالي الوزيرة علينا ان نكون الى جانبه، ونزولا عند رغبة أهله فقد أرسل ملفه الى أكثر من مرجعية علمية أعطوا تقريبا نفس التقارير وهي غير مشجعة للاسف، ونأمل من رب العالمين في هذه الايام المؤلمة والحزينة لكن فيها امل ورجاء، ان يخبىء لنا أمرا إيجابيا وهذا ما ستبينه قريبا بعض المراجع العلمية المتخصصة التي يمكن ان تزوره".

أضاف: "ان ادارة مستشفى المقاصد مشكورة ولجنة علمية من الجامعة الاميركية و"كليمنصو سنتر" على تواصل، واذا كان هناك أي اقتراح أو أمل أو فرصة من خلال عمل جراحي فوزارة الصحة العامة مستعدة لأخذ الموضوع على عاتقها، وهذا أقل ما يمكن تقديمه. نحن سنكون بجانب محمد ولن نتركه".

وتابع: "على الاجهزة الامنية المتخصصة متابعة الموضوع للتوصل الى نتيجة، ومعالي وزير الداخلية يتحمل معنا هذا الهم ويتابع الامر مع قادة هذه الاجهزة".