living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزيرا الشباب والصحة عادا لاعب كرة القدم محمد عطوي في مستشفى المقاصد

26
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

زار وزيرا الشباب والرياضة والصحة في حكومة تصريف الاعمال فارتينيه اوهانيان وحمد حسن مستشفى المقاصد، لعيادة لاعب كرة القدم محمد عطوي، في غرفة العناية المركزة.

اوهانيان
وقالت اوهانيان: "منذ اليوم الاول، تواصلنا مع عائلة بطل ونجم الكرة اللبنانية، الذي نتمنى له الشفاء العاجل، ونحن اليوم الى جانبه وعائلته وننتظر نتائج التحقيق والقضاء لنبني على الشيء مقتضاه".

حسن
بدوره، قال حسن: "لقد قام مستشفى المقاصد مع البطل الرياضي بما يلزم، ونحن ومعالي الوزيرة علينا ان نكون الى جانبه، ونزولا عند رغبة أهله فقد أرسل ملفه الى أكثر من مرجعية علمية أعطوا تقريبا نفس التقارير وهي غير مشجعة للاسف، ونأمل من رب العالمين في هذه الايام المؤلمة والحزينة لكن فيها امل ورجاء، ان يخبىء لنا أمرا إيجابيا وهذا ما ستبينه قريبا بعض المراجع العلمية المتخصصة التي يمكن ان تزوره".

أضاف: "ان ادارة مستشفى المقاصد مشكورة ولجنة علمية من الجامعة الاميركية و"كليمنصو سنتر" على تواصل، واذا كان هناك أي اقتراح أو أمل أو فرصة من خلال عمل جراحي فوزارة الصحة العامة مستعدة لأخذ الموضوع على عاتقها، وهذا أقل ما يمكن تقديمه. نحن سنكون بجانب محمد ولن نتركه".

وتابع: "على الاجهزة الامنية المتخصصة متابعة الموضوع للتوصل الى نتيجة، ومعالي وزير الداخلية يتحمل معنا هذا الهم ويتابع الامر مع قادة هذه الاجهزة".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout