كورونا... نقابتا المطاعم والمؤسسات السياحية أصدرت بياناً وهذا ما جاء فيه

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أصدرت نقابتا أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وأصحاب المؤسسات السياحية البحرية بياناً، أشارت فيه إلى أنه، عطفًا على الإجتماع مع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعد ظهر الأربعاء الواقع في 26 آب 2020 وبعد التداول بالواقع السياحي وانعكاسات الإقفال سلباً على هذا القطاع، وبعد أن عرضت اللجنة المخاوف المتأتية بسبب إنتشار هذا الوباء وخطورة المرحلة التي نمرّ بها وضعف القطاع الصحي لمواكبة هذا الخطر وانعكاساته، وضعت اللجنة مخططًا توجيهيًا للمرحلة المقبلة والذي يرتكز على العناصر التالية:

-تحضير القطاع من قبل النقابات السياحية وتأمين التوجيهات والإرشادات لهذا الهدف مع حملة إعلامية.

-مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل النقابات المختصة في مرحلة ثانية بعد التأهيل.

-مراقبة الدولة والنقابات في المرحلة الثالثة وأخذ إجراءات بحق المخالفين.

ولفت البيان، إلى أن "هذه التدابير تُكسب القطاع ضمان الإستمرارية لمدة سنة كاملة مع الموافقة على الفتح بتاريخ قريب جدًا، تعلن عنه اللجنة لجميع الأقسام في القطاع السياحي".

وشكرت اللجنة على التعاون والإيجابية في التعاطي، على أن "تبقى الاجتماعات مفتوحة لمواكبة هذه التدابير".