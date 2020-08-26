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الرابطة المارونية: التطاول على البطريرك الراعي خيانة

26
AUGUST
2020
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 اكدت الرابطة المارونية في بيان، "مواقفها برفض وشجب وإدانة المواقف النشاز التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض وسائل الإعلام وغيرها، وبصورة خاصة مواقف جريدة الأخبار التي تتطاول على مواقف غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار الوطنية وتنعته بالعمالة والتخوين". وشددت على ان "التطاول على البطريرك الراعي خيانة وجريمة موصوفة بحق الوطن". 


اضافت: "إنها أقلامٌ رخيصة مأجورة ومدانة ومرهونة لعملاء الخارج تستدعي اللجوء إلى القضاء، لا تؤمن بلبنان وطنا حرا، سيدا، مستقلا، نهائيا، لجميع أبنائه على السواء. وطالما رأت الرابطة المارونية في عظات غبطة البطريرك خارطة طريق لمستقبل لبنان يجب التعامل معها بكل جدية من أجل إعادة التوازن والتكافؤ في آلية الحكم ومؤسساته العامة وبقاء الوطن الكيان. من هذا المنطلق يجب فهم حرص سيد بكركي وإصراره على المناصفة ووجوب تطويق أي محاولة لتسويق الديمقراطية العددية لما ينطوي عليها من مخاطر على مستقبل لبنان وعلى التنوع الذي يعد من الخصائص الملازمة لكيانه".

ولفتت الرابطة الى انها "درجت على التعاون الوثيق مع غبطته في كل مواقفها، وهي لن تتوقف عند افتراءات بعض الحاقدين". 

وعن الانفجار في المرفأ، أشارت الى ان "مخازن المواد المتفجرة يجب أن تكون خارج أماكن السكن وهذا ما نصت عليه كل القوانين؟ ومن حق الدول المانحة كما المؤسسات والجمعيات والروابط والشبان والشابات الذين يمدون لبنان بالمساعدات السخية، معرفة أسباب هذه الكارثة ومرتكبيها بحق الشعب اللبناني والإنسانية جمعاء لكي ينالوا قصاصهم العادل.إن تحقيقا دوليا مع ما يتوفر له من وسائل حديثة جد متطورة لكشف الجرائم، كفيل بكشف الحقيقة كاملة".

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