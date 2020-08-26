رفض اقفال مؤسسته قبل ان تكتب قوى الامن محضر ضبط بحقه!

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اعلن رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري طوني الرامي في بيان، ان "قوى الامن الداخلي عمدت الى اقفال مطعم "الفلمنكي" الذي يملكه، بعد الخطاب التصعيدي الذي ادليت به في اللقاء الذي دعا اليه اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورفضت فيه الاقفال الكلي للقطاع السياحي، وسط اصرار على تسطير محضر ضبط بعد الاتصالات التي قمت بها".



وقال الرامي: "بناء على ما قلته بالامس في اللقاء الصحفي، عمدت الى فتح مؤسستي حفاظا على عمالي وقطاعي، وكما قلت من يريد رغيف الخبز ليأت ويأخذه مني، وقد حضرت قوى الامن الداخلي وقررت اقفال مؤسستي وقد رفضت ذلك قبل ان تكتب محضر ضبط بحقي، ليكون ضميري مرتاحا، لان صرخة الامس كانت من القلب وهي محقة لان التطبيق بالاقفال كان استنسابيا".