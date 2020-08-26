فحوصات PCR لمواطنين من قرطبا ومشمش شاركوا في مأتم شهداء فوج اطفاء بيروت

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أجرى فريق من وزارة الصحة العامة وبمسعى من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق وليد الخوري ، وقائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري فحوصات PCR لعدد من المواطنين في بلدتي قرطبا ومشمش في قضاء جبيل الذين شاركوا في مأتم شهداء فوج اطفاء بيروت في انفجار المرفأ من البلدتين ، في حضور طبيب القضاء الدكتور وسام سعاده.



ودعا كل من رئيسي بلديتي قرطبا فادي مرتينوس ومشمش سمعان الخوري الاهالي والسكان "للالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية، منعا لتفشي وباء كورونا بين الاهالي وحفاظا على صحتهم خصوصا كبار السن منهم".