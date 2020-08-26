ماذا جاء في تقرير مستشفى نبيه بري الجامعي عن مستجدات الفيروس؟

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صدر التقرير الدوري لمستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، ويبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وجاء فيه:



عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 22 مرضى، بينهم 10 في غرف العناية الفائقة.

- قسم غسل الكلى : مريض واحد لديه اصابة بكورونا.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2 حالتان.



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 15 حالة.

- حالات وفاة خلال اسبوع : 3 وفيات بينهم وفيتان خلال 48 ساعة.

"- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال72 ساعة المنصرمة: 233 فحصا، بينهم 43 حالة ايجابية.